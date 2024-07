Rastreamento e monitoramento da COVID: proteção da privacidade e dos dados pessoais na utilização de aplicativos e biometria

Enquanto a COVID-19 continua a tirar vidas e a impactar a economia global, os governos procuram urgentemente ferramentas inovadoras para informarpolíticas e enfrentar a crise. Soluções digitais baseadas em dados de geolocalização estão surgindo para ajudar as autoridades a monitorar e conter a disseminação do vírus. As informações e tendências resultantes são inestimáveis para os governos que procuram acompanhar o surto da COVID-19, alertar as comunidades vulneráveis e compreender o impacto de políticas como o distanciamento social e o confinamento.