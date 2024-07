COVID-19 e o setor agroalimentar: Questões e respostas

A pandemia COVID-19 é uma crise de saúde global que já tem causado impactos devastadores na economia mundial - tanto diretamente quanto como consequência das medidas necessárias para conter a propagação da doença. Esses impactos são sentidos no setor agroalimentar. Embora o suprimento de alimentos se tenha mantido em bom funcionamento até a presente data, em muitos países, as medidas adotadas para conter a propagação do vírus estão começando a perturbar o fornecimento de produtos agroalimentares aos mercados e consumidores, domestica e internacionalmente. O setor passa por uma mudança significativa em sua composição e - para algumas “commodities” - no nível de demanda. Quão prejudiciais serão esses impactos para a segurança alimentar, a nutrição e para a subsistência de agricultores, pescadores e outros que trabalham na cadeia de fornecimento de alimentos, dependerá em grande parte das respostas políticas a curto, médio e longo prazo. No curto prazo, os governos devem gerenciar múltiplas demandas – respondendo à crise da saúde, gerenciando as consequências do choque para a economia e garantindo o bom funcionamento do sistema alimentar. Embora a pandemia represente alguns sérios desafios para o sistema alimentar no curto prazo, também serve como oportunidade para acelerar as transformações no setor agroalimentar e aumentar sua resiliência diante de uma série de desafios, incluindo as mudanças climáticas.