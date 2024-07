COVID-19 e comércio internacional: temas e ações

Em uma crise mundial de saúde sem precedentes, o comércio é essencial para salvar vidas e meios de subsistência. A cooperação internacional é necessária para manter o fluxo do comércio. Em meio a um cenário de grandes incertezas, há quatro ações que podem ser tomadas: 1) aumentar a confiança no comércio e nos mercados globais, melhorando a transparência nas ações e intenções de políticas relacionadas ao comércio; 2) manter o fluxo das cadeias de suprimentos, especialmente em relação a aspectos essenciais como equipamentos e produtos médicos e alimentos; 3) evitar piorar a situação, impondo restrições desnecessárias à exportação e outras barreiras comerciais; e 4) mesmo em meio à crise, pensar além do plano imediato. O apoio governamental atual precisa ser prestado de forma a atender ao interesse público, e não a interesses constituídos e a evitar futuras distorções de mercado. A OCDE está trabalhando com outras OIs para apoiar os governos por meio de evidências e análises oportunas e objetivas, a fim de informar as escolhas políticas.