Lidando com os riscos de segurança digital durante a crise da COVID-19

Os riscos de segurança digital estão aumentando ao passo que atores mal-intencionados se aproveitam da epidemia do coronavírus (COVID-19). Indivíduos e empresas devem exercer cautela com comunicações relacionadas ao coronavírus e usar medidas apropriadas de "higiene" em relação à segurança digital. É essencial que os que os governos ampliem esforços de conscientização, monitorem o cenário de ameaças e publiquem diretrizes de fácil acesso para a higiene de segurança digital, em particular para grupos vulneráveis, como idosos e pequenas e médias empresas (PMEs).