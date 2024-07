Perspetivas económicas em África 2016 (Versão Condensada)

As Perspetivas económicas em África 2016 apresentam o atual estado do continente e fornecem previsões macroeconómicas para os próximos dois anos. O relatório detalha o desempenho das economias africanas em áreas cruciais: crescimento, financiamento, políticas comerciais e integração regional, desenvolvimento humano e governação. Esta edição debruça-se sobre a urbanização e a transformação estrutural em África e propõe medidas práticas para fomentar o desenvolvimento de cidades sustentáveis. As notas de país abrangem agora a totalidade dos 54 países africanos. Estas notas sintetizam as tendências recentes da economia, as previsões de crescimento do produto interno bruto para 2016 e 2017 e destacam os principais desafios enfrentados pelos países africanos. Um anexo estatístico permite a comparação entre as variáveis económicas, sociais e políticas específicas de cada país.