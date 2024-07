Perspectivas Económicas em África 2010

As Perspectivas Económicas em África avaliam, anualmente, a situação económica recente da maioria dos países africanos e a sua evolução provável a curto prazo. Esta versão portuguesa inclui os cinco países lusófonos e mais um CD-Rom com as análises do resto de países em inglês e francês. Os dados apresentados são baseados em estudos sobre países, articulados em torno de um tema único de análise. Esse quadro comum compreende um exercício de previsões para o ano em curso e para os dois anos seguintes, utilizando um modelo macroeconómico simples, assim como uma análise do contexto políticosocial. Apresenta também um sumário comparativo das perspectivas dos diversos países estudados, o qual permite situar a evolução das economias africanas dentro do contecto económico mundial. Um anexo estatístico completa este volume.

Este estudo é fruto da colaboração entre o Banco Africano de Desenvolvimento, a Comissão Económica das Nações Unidas para a África e o Centro de Desenvolvimento da OCDE.

O Centro de Desenvolvimento da OCDE gostaria de agradecer à Delegação de Portugal junto da OCDE e ao Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) pela sua generosa contribuição para a tradução e publicação deste documento.