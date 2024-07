Dinâmicas do desenvolvimento em África 2018

Dinâmicas do desenvolvimento em África Quais são as principais tendências económicas e sociais em África? Qual o papel africano na globalização? Este novo relatório anual apresenta uma África aberta ao mundo e voltada para o futuro. tira partido das lições aprendidas nas cinco regiões africanas – Austral, Central, Norte de África, Ocidental e Oriental – para desenvolver recomendações e partilhar boas práticas. O relatório identifica políticas inovadoras e propõe recomendações práticas de políticas adaptadas às especificidades das economias africanas.

Partindo das mais recentes estatísticas disponíveis, esta análise das dinâmicas do desenvolvimento pretende ajudar os líderes africanos a atingir as metas da Agenda 2063 da União Africana a todos os níveis: continental, regional e nacional. Este relatório centrar-se-á num tema estratégico todos os anos. A presente edição explora as dinâmicas do crescimento, do emprego e das desigualdades, e propõe dez ações decisivas para promover um desenvolvimento social e económico sustentável e fortalecer as instituições em África.

O presente volume promove um debate sobre políticas entre as nações da União Africana, os cidadãos, os empresários e os investigadores. A sua ambição é fazer parte de uma nova cooperação entre países e regiões centrada na aprendizagem mútua e na preservação dos bens comuns. Este relatório resulta de uma parceria entre a Comissão da União Africana e o Centro de Desenvolvimento da OCDE.