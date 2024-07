Dinâmicas do desenvolvimento em África 2022

Dinâmicas do desenvolvimento em África usa as lições da África Central, África Oriental, Norte de África, África Austral e África Ocidental para desenvolver recomendações em matéria de políticas públicas e partilhar boas práticas. Com base nas estatísticas mais recentes, esta análise das dinâmicas de desenvolvimento visa ajudar os líderes africanos a cumprirem as metas da Agenda 2063 da União Africana a todos os níveis: continental, regional, nacional e local.

A edição de 2022 explora como o desenvolvimento de cadeias de valor regionais pode ajudar os países africanos a recuperarem dos choques socioeconómicos de pandemia de COVID-19 e acelerar a transformação produtiva. Destina-se a áreas políticas em que os atores privados e públicos podem apoiar cadeias de valor regionais ao operacionalizar a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA). As empresas africanas podem aproveitar as inovações digitais para reduzir os custos de produção, e os governos podem projetar políticas para o desenvolvimento de competências, contratos públicos e investimentos estrangeiros para fortalecer as ligações industriais. Dois capítulos continentais examinam iniciativas africanas relacionadas e tendências globais. Cinco capítulos adaptam as recomendações políticas a cadeias de valor específicas em cada região.

Dinâmicas do desenvolvimento em África procura alimentar um debate político entre governos, cidadãos, empresários e investigadores. Propõe um novo modelo de colaboração entre países e entre regiões, centrado na aprendizagem mútua e na preservação dos bens comuns. Este relatório resulta de uma parceria entre a Comissão da União Africana e o Centro de Desenvolvimento da OCDE.