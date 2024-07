Dinâmicas do desenvolvimento em África 2023

Partindo de lições aprendidas na África Central, Oriental, Austral, Ocidental e Norte de África, o relatório Dinâmicas do desenvolvimento em África propõe recomendações políticas e partilha as boas práticas de todo o continente. Com base nas mais recentes estatísticas, a análise da dinâmica do desenvolvimento pretende apoiar os líderes africanos a alcançar os objetivos da Agenda 2063 da União Africana a todos os níveis: continental, regional, nacional e local.

Esta edição explora a forma como a África poderá atrair investimentos que ofereçam maior coerência entre objetivos económicos, sociais e ambientais. Os seus mais recentes dados e análises visam apoiar os decisores políticos a melhorar as avaliações de risco, reforçar as parcerias de base africana e a acelerar a integração regional de forma a aumentar os investimentos sustentáveis. Dois capítulos continentais analisam o cenário de investimento de África e as prioridades políticas associadas. Cinco capítulos regionais propõem recomendações específicas em domínios estratégicos, incluindo ecossistemas naturais, energias renováveis, financiamento climático e cadeias de valor agroalimentares.

O relatório Dinâmicas do desenvolvimento em África contribui para o debate político entre governos, cidadãos, empresários e investigadores da União Africana. Propõe uma nova colaboração entre países e regiões, centrada na aprendizagem mútua e na preservação de bens comuns. Este relatório resulta de uma parceria entre a Comissão da União Africana e o Centro de Desenvolvimento da OCDE.