Perspectivas Económicas em África 2012 (Versão Condensada)

Esta 11 ª edição do Outlook Africano Económica analisa os recentes desenvolvimentos económicos, sociais e políticos e as evoluções de curto prazo prováveis ​​de 53 países africanos. A edição deste ano será pela primeira vez cobrir a Eritréia e Sudão meridional. O foco da AEO 2012 é a promoção do emprego juvenil na África, apresentando uma revisão abrangente de ambos os desafios e oportunidades África enfrenta no fornecimento de sua população jovem, com empregos suficientes e decente.