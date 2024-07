Un approccio integrato alle infrastrutture verdi in Italia

Questo rapporto offre una panoramica sul sistema di pianificazione delle infrastrutture verdi e sull’uso di soluzioni basate sulla natura in Italia. Identifica le sfide e le criticita’ principali per la loro realizzazione e delinea una serie di raccomandazioni volte a promuovere l’utilizzo di questi due strumenti a diversi livelli di governo. Il rapporto analizza anche quattro casi di studio individuati in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il Nodo Verde di Bari, la linea M4 della rete metropolitana di Milano, la diga di Ridracoli in Emilia-Romagna e la linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova.