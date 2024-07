Prospettive dell'occupazione OCSE 2024: Nota Paese: Italia

In Italia, il 19,5% della forza lavoro è impiegata in occupazioni “green-driven”. Di queste, solo il 13,7% sono vere e proprie nuove occupazioni verdi. Al contrario, circa il 5,1% dell'occupazione italiana è in occupazioni ad alta intensità di emissioni. La percentuale più alta di occupazioni "green-driven" si trova in Abruzzo, mentre la percentuale più alta di occupazioni ad alta intensità di gas serra si trova in Sardegna.

In Italia, gli uomini hanno maggiori probabilità di essere impiegati in occupazioni “green-driven” e ad alta intensità di gas serra, mentre i lavoratori più anziani hanno maggiori probabilità di essere impiegati in occupazioni ad alta intensità di gas serra.

Le occupazioni ad alta intensità di emissioni e “green-driven” altamente qualificate sono simili nei requisiti di competenze, il che significa che i lavoratori altamente qualificati possono passare da professioni in industrie ad alta intensità di emissioni a professioni che contribuiscono alla neutralità climatica con un sforzo di riqualificazione relativamente basso. Tuttavia, questo non è il caso dei lavoratori meno qualificati, che avranno bisogno di un maggiore sforzo di riqualificazione per uscire dalle occupazioni ad alta intensità di emissioni.

Attualmente, tuttavia, il tasso di partecipazione in programmi di formazione dei lavoratori in Italia rimane basso e i lavoratori che svolgono occupazioni ad alta intensità di emissioni tendono a ricevere una formazione significativamente inferiore rispetto agli altri lavoratori. Il nuovo Supporto per la formazione e il lavoro fornisce un ulteriore incentivo alla formazione. Per contribuire anche alla transizione verde, dovrebbe, però, essere più mirato per rispondere alla carenza di manodopera nei settori chiave per la transizione a zero emissioni. Inoltre, meccanismi di certificazione della qualità dei programmi di formazione dovrebbero diventare la norma in tutte le regioni del Paese.

In termini di qualità del lavoro, i lavori “green-driven” a bassa qualifica tendono ad avere salari e una protezione nel mercato del lavoro significativamente più bassi rispetto ad altri lavori a bassa qualifica. Ciò suggerisce che, al momento, le occupazioni “green-driven” a bassa qualifica rappresentano un'opzione relativamente poco attraente per i lavoratori a bassa qualifica.