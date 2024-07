Rafforzare l’impatto sociale delle università italiane

Nelle odierne società guidate dalla conoscenza, le università svolgono un ruolo cruciale nel promuovere l'innovazione e la crescita sostenibile all'interno dei loro ecosistemi. Migliorare le attività di scambio e collaborazione di conoscenze (KEC) all'interno del sistema universitario italiano è essenziale per il progresso della società, il benessere e l'aumento della produttività delle imprese di diverse dimensioni e fasi di sviluppo e generare valore per la società. Questo documento offre una proposta di riforma per le politiche di potenziamento del sistema di scambio e collaborazione di conoscenze tra università e società in Italia.