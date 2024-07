Risultati dell'indagine PISA 2022 (Volume IV) - Schede informative: Italia

Circa il 18% degli studenti in Italia non raggiunge il livello base di competenze (Livello 2) in materia di alfabetizzazione finanziaria, analogamente alla media dei Paesi e delle economie dell'OCSE (18%). Nel migliore dei casi, questi studenti sono in grado di identificare prodotti e termini finanziari di uso comune, di riconoscere la differenza tra bisogni e desideri e di prendere semplici decisioni sulle spese quotidiane in contesti che probabilmente hanno già incontrato in prima persona. Per esempio, gli studenti che non raggiungono il Livello 2 di alfabetizzazione finanziaria sono in grado, nel migliore dei casi, di rispondere a una domanda come FATTURA (INVOICE) - Domanda 1 (disponibile su https://www.oecd.org/publication/pisa-2022-results), che chiede loro di riconoscere lo scopo di documenti finanziari di uso quotidiano, come ad esempio una fattura.