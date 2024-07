Shock cultura: COVID-19 e settori culturali e creativi

I settori culturali e creativi sono importanti per il loro impatto su economia e occupazione. Esse stimolano inoltre l'innovazione in tutta la sfera economica e contribuiscono a numerosi altri canali per un impatto sociale positivo (benessere e salute, istruzione, inclusione, rigenerazione urbana, ecc.). Rappresentano settori tra i più colpiti dalla pandemia, con la maggior parte dei posti di lavoro a rischio concentrati nelle grandi città. Le dinamiche variano da un sotto-settore all'altro, con le attività legate ad eventi e luoghi fisici (venue-based) e le relative catene di approvvigionamento che risultano tra le più colpite. Le politiche di sostegno alle imprese e ai lavoratori adottate durante la pandemia possono non essere adeguate ai modelli imprenditoriali e occupazionali non tradizionali che caratterizzano il settore. Oltre al sostegno a breve termine per artisti e imprese, che proviene sia dal settore pubblico sia da quello privato, le politiche possono anche valorizzare la cultura all’interno degli interventi per la ripresa e degli sforzi per trasformare le economie locali.