Coronavirus (COVID-19): Risposte di policy delle Regioni italiane per le PMI

La nota offre una raccolta preliminare delle risposte di policy adottate dalle Regioni italiane a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel contesto della pandemia Covid-19. Il Capitolo 1 evidenzia le ripercussioni sull'economia italiana. Il Capitolo 2 riassume le principali misure di livello nazionale a sostegno delle imprese. Il Capitolo 3 illustra il ruolo delle Regioni nell’assetto istituzionale italiano in materia di sviluppo economico, in particolare per quanto riguarda le politiche per le PMI. Il capitolo 4 analizza sotto molteplici prospettive le misure varate dalle Regioni italiane per sostenere le PMI durante la pandemia. Il capitolo 5 presenta una sintesi delle principali evidenze emerse.