Cultura e sviluppo locale: massimizzare l'impatto

Questa Guida fornisce un piano d’azione per i governi locali, le comunità e i musei su come definire insieme un’agenda di sviluppo locale. Prende in considerazione cinque dimensioni

1. Sfruttare il potere dei musei per lo sviluppo locale.

2. Valorizzare il ruolo dei musei nella riqualificazione urbana e nello sviluppo della comunità.

3. Stimolare società culturalmente consapevoli e creative.

4. Promuovere i musei come spazi di inclusione, salute e benessere.

5. Integrare il ruolo dei musei nello sviluppo locale.