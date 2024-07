Il futuro del lavoro a distanza

Le politiche pubbliche possono giocare un ruolo importante nell’orientare la diffusione su larga scala del lavoro a distanza. Diverse comunità in tutto il mondo stanno sperimentando soluzioni innovative. In Italia, la Provincia autonoma di Trento ha sviluppato una strategia per il lavoro a distanza tesa a promuovere lo sviluppo economico e sociale a livello locale. Questo rapporto valuta le opportunità e le sfide di una transizione graduale verso un ambiente di lavoro sempre più ibrido in relazione a una serie di obiettivi di natura collettiva, tra i quali il miglioramento degli standard di vita e il rafforzamento della coesione territoriale e della competitività. Il documento fornisce alcune raccomandazioni rispetto a sei ambiti suscettibili di intervento pubblico, che riflettono le condizioni necessarie per raggiungere tali obiettivi.