Utiliser l’intelligence artificielle au service de la lutte contre le COVID-19

Les technologies et les outils faisant appel à l’IA jouent aujourd’hui un rôle clé dans chaque aspect de la réponse à la crise du COVID-19. Pour faciliter l’utilisation de l’IA tout au long de la crise, les décideurs devraient encourager le partage des ensembles de données médicales, moléculaires et scientifiques, ainsi que des modèles,sur des plateformes collaboratives, afin d’aider les chercheurs en IA à concevoir des outils utiles à la communauté médicale. Pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA au service de la lutte contre le COVID-19, les décideurs doivent veiller à ce que les systèmes d’IA soient dignes de confiance et conformes aux Principes de l’OCDE sur l’IA.