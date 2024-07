Tour d’horizon des innovations pédagogiques

Il est communément admis que la qualité d’un système d’éducation dépend de celle de ses enseignants. En rappelant l’importance de la pédagogie, on peut affirmer que, pour aider les élèves à relever les nouveaux défis de l’éducation, les enseignants doivent repenser et actualiser leur répertoire de pratiques.

La préparation des jeunes aux nouveaux défis du monde contemporain nécessite l’examen et la mise à jour des pratiques pédagogiques des enseignants. L’innovation dans les pratiques doit apparaître comme une réponse naturelle aux défis quotidiens d’une classe en constante évolution. Loin d’être accessoire, le changement est un processus de résolution de problèmes pédagogiques qui s’appuie sur les capacités créatives, intuitives et personnelles des enseignants.

La nouvelle publication de l’OCDE, Teachers as Designers of Learning Environments: The Importance of Innovative Pedagogies, se propose d’aider les enseignants à s’orienter parmi la myriade de pratiques et nouvelles méthodes prometteuses dans la sphère de l’innovation. Elle s’appuie sur l’analyse de six catégories de pédagogies innovantes et les expériences de réseaux d’établissements innovants pour offrir aux enseignants un socle de référence sur lequel bâtir leurs propres projets d’innovation.