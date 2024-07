Tableau de bord de l'OCDE de la science, de la technologie et de l'industrie 1999

En raison des progrès rapides accomplis aujourd'hui par la science et la technologie, les économies sont de plus en plus fondées sur le savoir et intégrées dans l'économie mondiale. Ces évolutions se renforcent mutuellement et stimulent la diffusion des idées et technologies nouvelles, donnant ainsi naissance à de nouvelles formes de concurrence et de coopération. Plus que jamais il est indispensable de mesurer les tendances et les changements structurels de la science, de la technologie et de l'industrie. Cet ouvrage analyse les économies fondées sur le savoir, le défi de la globalisation, les performances économiques et la compétitivité des pays de l'OCDE dans douze domaines principaux*. Il leur permet ainsi de comparer leurs performances respectives et de mesurer leur degré de préparation aux défis de demain, ainsi que les domaines où ils devront consentir de plus grands efforts. Cet ouvrage s'appuie principalement sur les données statistiques les plus récentes de l'OCDE. En plus de nombreux indicateurs de base déjà présents dans les éditions précédentes (tels que l'intensité de la R-D, la pénétration des exportations ou la mesure de la productivité), il propose de nouveaux indicateurs (tels que les investissements immatériels, le taux de pénétration des ordinateurs ou les activités de commerce électronique) qui donnent une image plus fidèle de l'économie fondée sur le savoir. Plus de 120 graphiques illustrent les 45 rubriques de cet ouvrage dont les conclusions principales sont présentées de façon très synthétique. Indicateurs et sources des données font également l'objet de notes méthodologiques. Enfin, l'annexe offre les statistiques internationales comparables les plus récentes de la science, de la technologie et de l'industrie et décrit les bases de données de l'OCDE dont elles sont tirées.