Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2006

Les Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE offre un tour d’horizon complet des tendances clés de la politique de la science, de la technologie et de l’innovation en passant en revue les évolutions récentes des politiques publiques dans les pays de l’OCDE. Après avoir examiné les principales tendances dans l’ensemble des pays de l’OCDE, le rapport analyse plus en détail certains thèmes spécifiques qui sont au coeur des préoccupations des responsables de la politique d’innovation, notamment le rôle des droits de propriété intellectuelle et des marchés de vente de licences technologiques dans les performances en matière d’innovation, les politiques destinées à accroître les retombées de la mondialisation de la R-D réalisée par les entreprises, les ressources humaines en science et technologie et l’évaluation de la politique d’innovation. Tout en continuant de privilégier les évolutions dans les pays de l’OCDE, cette édition de la publication biennale met en lumière les évolutions clés dans un certain nombre de pays non membres importants, notamment la Chine, la Russie et l’Afrique du Sud. Une annexe statistique présente des données actualisées sur le financement de la R-D, les brevets, les chercheurs et d’autres indicateurs des performances en matière d’innovation. Les fichiers Excel® qui ont servi à produire les tableaux et graphiques sont disponibles via les liens StatLinks fournis.