Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2012

À partir des dernières informations et indicateurs disponibles, cet ouvrage examine les principales tendances politiques et les performances des pays de l’OCDE et de grandes économies émergentes, dans un certain nombre de domaines liés à la science et à l’innovation. Dans l’édition 2012, les profils politiques et les profils pays mettent en évidence la contribution attendue de la science, de la technologie et de l’innovation à une reprise saine et durable après la crise économique.