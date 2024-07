Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2002

La science et la technologie contribuent de plus en plus à la croissance économique, à la compétitivité industrielle et, de manière plus générale, à la réalisation d’objectifs de nature sociétale. Alors que les pays poursuivent leur transition vers l’économie du savoir, les décideurs s’efforcent de mettre en place des politiques efficaces visant à améliorer la capacité de créer, d’absorber, de diffuser et d’appliquer le savoir de façon productive, en stimulant les investissements des entreprises dans la recherche et le développement, en réformant les systèmes scientifiques et les liens qu’ils entretiennent avec l’industrie, et en favorisant le développement des ressources humaines, la concurrence et la restructuration industrielle.

L'édition 2002 des Perspectives nourrit le débat sur ces questions de politiques sur la base d’analyses et d’évaluations développées dans une large perspective. Ce rapport fait le point sur les évolutions récentes et met en relief les changements importants apportés aux politiques relatives à la science, la technologie et l’industrie dans les pays de l’OCDE. Cette édition des Perspectives comprend des chapitres consacrés aux nouvelles questions qui se font jour en ce qui concerne l’évolution des stratégies des entreprises en matière de R-D, la concurrence et la coopération dans le processus d’innovation, la réforme des systèmes scientifiques nationaux, l’utilisation stratégique des droits de propriété intellectuelle dans les établissements publics de recherche, l’internationalisation de l’industrie, et la mobilité internationale des scientifiques et ingénieurs. Suite à la décision d’accorder à la Chine un statut d’observateur au Comité de Politique Scientifique et Technologique de l’OCDE, un chapitre spécial est consacré aux défis auxquels ce pays est confronté dans le domaine de la politique scientifique et technologique. Ce rapport contient une annexe statistique qui présente des indicateurs actualisés de la science, de la technologie et de l’industrie.