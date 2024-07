Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2004

Dans l’édition 2004 de sa publication biennale Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie, l’OCDE propose un examen très complet des principales évolutions intervenues dans les politiques de la science, de la technologie et de l’innovation, de ses pays membres et en recensent les éléments moteurs. Cette édition approfondit des thèmes qui sont au cœur des préoccupations des gouvernements, notamment l’importance des partenariats public-privé pour stimuler l’innovation, les efforts visant à encourager l’innovation dans le tertiaire, les grands enjeux mondiaux liés à l’offre de ressources humaines en science et technologie et la contribution des entreprises multinationales à la croissance de la productivité et à l’innovation. Une annexe statistique présente des données actualisées sur le financement de la R-D, les brevets et d’autres indicateurs des performances en matière d’innovation.