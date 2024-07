Science, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2008

Les Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE 2008 passent en revue les principales tendances concernant la science, la technologie et l’innovation dans les pays de l’OCDE et dans un certain nombre de grandes économies non membres comme l’Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, la Chine, Israël et la Fédération de Russie. Au moyen des données et indicateurs les plus récents disponibles, cet ouvrage aborde certains thèmes qui sont au cœur des préoccupations des responsables de la politique de la science et de l’innovation, notamment les performances en science et innovation, les tendances des politiques nationales de la science, de la technologie et de l’innovation et les pratiques pour évaluer les impacts socio-économiques de la recherche publique. On trouvera également pour chacun des pays un profil individuel de ses performances en matière de science et d’innovation en relation avec la situation du pays et les enjeux actuels de la politique publique.