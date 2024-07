Risques liés à la sécurité numérique pendant la crise du coronavirus (COVID-19)

Les risques liés à la sécurité numérique augmentent à mesure que des acteurs malveillants profitent de l’épidémie de coronavirus (COVID-19). On assiste à une hausse des escroqueries et des campagnes d’hameçonnage liées au coronavirus. Il existe également des cas de rançongiciels et d’attaques par déni de service distribué (DDoS) ciblant les hôpitaux. Les particuliers et les entreprises devraient procéder avec prudence lorsqu’ils reçoivent des messages concernant le coronavirus, et appliquer les mesures appropriées relatives à l’« hygiène »de sécurité numérique (par exemple, les correctifs, l’utilisation de mots de passe sécurisés et dif férents, les sauvegardes régulières, etc.). Les gouvernements devraient sensibiliser le public, surveiller le contexte de menaces et publier des lignes directrices facilement accessibles sur l’hygiène de sécurité numérique, en particulier pour les groupes vulnérables comme les personnes âgées et les petites et moyennes entreprises(PME). Les pouvoirs publics devraient également coopérer avec toutes les parties prenantes concernées, afin de, notamment, fournir une assistance aux opérateurs des activités critiques comme les hôpitaux, le cas échéant.