Qu’est-ce que l’enseignement ?

S’il est admis que les enseignants peuvent jouer un rôle essentiel dans la réussite des élèves, nous en savons en revanche très peu sur la façon dont ils enseignent et les caractéristiques d’un « bon » enseignement.

L’Étude vidéo TALIS est un nouveau projet de l’OCDE visant à comprendre les pratiques pédagogiques utilisées et leurs modalités d’interaction afin de déterminer lesquelles ont la plus forte incidence sur les résultats cognitifs et non cognitifs des élèves.

Cette étude utilisera l’observation vidéo pour présenter l’enseignement dans toute la réalité de son exercice dans différents pays. Elle mettra aussi en avant des données provenant d’enquêtes auprès des enseignants et des élèves, d’évaluations d’élèves et encore d’autres supports pédagogiques, afin de donner un aperçu aussi exhaustif que possible de l’enseignement et de l’apprentissage.

L’étude plonge au coeur des différentes composantes de l’enseignement afin d’illustrer de façon systématique, détaillée et cohérente un large éventail d’approches pédagogiques dans les huit systèmes d’éducation participants.