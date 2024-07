Promouvoir la croissance verte en agriculture

L’investissement dans les connaissances pour favoriser l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement est un facteur déterminant des processus d’innovation dans le secteur de l’agriculture mais l’impact et le coût des initiatives existantes ont été peu évalués malgré une modification radicale de l'orientation, de l’organisation et des modes d’intervention. Ce rapport étudie le rôle, les performances et l'impact des initiatives relatives aux services de conseil agricole, à la formation et à la vulgarisation prises dans les pays de l’OCDE pour favoriser la croissance verte dans l'agriculture. Le rapport s’appuie sur une série d’études de cas pour examiner de nombreuses questions de méthode et les avantages associés à différents types de prestataires, et il identifie les pratiques de gestion agricole durable les plus performantes.