Améliorer l'efficacité énergétique dans la chaîne agroalimentaire

Pour diverses raisons, la consommation d'énergie dans le secteur agroalimentaire continue d'augmenter et, dans de nombreux pays, dépend fortement des combustibles fossiles, contribuant ainsi de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Il devient donc urgent d'examiner comment la chaîne d'approvisionnement alimentaire peut améliorer son efficacité énergétique. Ce rapport analyse les moyens d'améliorer l’efficacité d’utilisation de l’énergie dans le secteur agro-alimentaire, aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs, et propose un ensemble de recommandations d’action que les pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de croissance verte et parvenir au développement durable.