Ce rapport met en évidence les défis auxquels doivent faire face les producteurs et les consommateurs d’énergie, et la manière dont ils peuvent les relever par le jeu des politiques de croissance verte. Dans la mesure où l’énergie sous-tend l’économie mondiale, les décisions prises aujourd’hui dans le secteur énergétique joueront un rôle crucial dans la mise en oeuvre d’une croissance plus verte. C’est l’occasion ou jamais d’établir un cadre d’action en faveur de la transformation de ce secteur, notamment en encourageant l’innovation technologique et l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles industries, afin de réduire l’intensité carbone du secteur et d’améliorer l’efficacité énergétique.