Placer la croissance verte au cœur du développement

Le rapport Placer la croissance verte au coeur du développement s’interroge sur le type de croissance qui pourrait créer de la richesse et du bien-être pour tous, aujourd’hui et pour les générations futures, tout en respectant l’environnement. Il propose une approche à deux volets pour guider l’action nationale et internationale en faveur de la croissance verte dans les pays en développement. Il s’appuie sur des exemples de réussite, toujours plus nombreux un peu partout dans le monde, et souligne les enseignements tirés.