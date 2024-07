La croissance verte dans les pêches et l'aquaculture

Ce rapport résume l’état des pêcheries et de l’aquaculture et note que dans de nombreuses régions du monde, ces secteurs sont menacés et n’atteignent pas pleinement leur potentiel. Une croissance soutenue pourrait néanmoins être atteinte si des réformes sont engagées dans la lignée de la Stratégie de croissance verte de l’OCDE. Le rapport souligne le besoin d’une gestion des stocks sérieuse et basée sur les connaissances scientifiques pour garantir la durabilité des ressources ainsi que d’un cycle de développement des politiques transparent et dynamique qui garantisse que les pêcheries génèrent le maximum de bénéfices possibles. Le rapport montre qu’une amélioration de la régulation en termes d’externalités environnementales et de compétition spatiale pour l’exploitation des ressources est un élément clé qui permettrait d’ouvrir des perspectives de croissance pour l’aquaculture.