Vers une croissance verte ?

La Stratégie de la croissance verte de 2011 a fourni les orientations initiales aux gouvernements sur la manière d’engendrer la croissance économique et le développement, tout en empêchant des dommages environnementaux coûteux et une utilisation inefficace des ressources. Quels progrès ces pays ont-ils réalisés afin d’harmoniser leurs priorités économiques et environnementales depuis 2011 ?

Ce rapport examine ces progrès et souligne les améliorations possibles permettant d’élever les ambitions et d’accroître l’efficacité des politiques pour une croissance verte. Il tire également les leçons de l’intégration de la croissance verte dans le programme de travail de l’OCDE, notamment la manière dont les gouvernements peuvent améliorer leur cadre institutionnel et leur gouvernance afin de saisir les opportunités économiques d’une transition vers une économie verte. Le rapport propose aussi des moyens d’enrichir la Stratégie pour une croissance verte, en s’appuyant sur les travaux entrepris depuis son lancement en 2011.