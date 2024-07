Indicateurs de croissance verte pour l'agriculture

Une partie intégrante de toute stratégie de croissance verte est un ensemble très fiable d'outils de mesure et d'indicateurs qui permettraient aux décideurs d'évaluer l'efficacité des politiques, et de mesurer les progrès réalisés dans l'activité économique se déplaçant sur ​​la voie verte. Ces outils et indicateurs, qui devront être fondés sur des données comparables au niveau international, doivent également être intégrés dans un cadre conceptuel et sélectionnés selon un ensemble clairement spécifié de critères.

Ce rapport est une première étape vers l'élaboration d'un cadre pour suivre les progrès sur la croissance verte dans le secteur agricole dans les pays de l'OCDE. L'objectif est d'identifier les statistiques pertinentes, concises et mesurables pour mettre en œuvre le Cadre qui fournit une base commune pour élaborer de nouveaux indicateurs de croissance verte dans le secteur agricole dans les pays de l'OCDE.