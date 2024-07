Pratiques de gestion des exploitations agricoles favorisant la croissance verte

Ce rapport examine les pratiques de gestion des exploitations propices à la croissance verte, aussi bien les innovations menées par les agriculteurs (comme celles qui sont liées aux sols et à l’eau, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, l’agriculture biologique) que les technologies axées sur la science (comme les biotechnologies et l’agriculture de précision). La demande alimentaire mondiale pourra être satisfaite de façon durable uniquement si de nouvelles formes de production agricole et des technologies innovatrices peuvent être découvertes pour augmenter la productivité, la stabilité et la résilience des systèmes de production en ayant non seulement pour objectif d’augmenter les rendements mais aussi d’économiser l’eau et l’énergie, réduire les risques, améliorer la qualité des produits, protéger l’environnement et atténuer le changement climatique.