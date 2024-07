Promouvoir la compétitivité manufacturière en Afrique subsaharienne

Les produits de base occupent une place prédominante dans les exportations de l’Afrique, mais ils sont extrêmement vulnérables aux aléas climatiques et aux fluctuations de la demande et des cours mondiaux. Si le continent africain veut tirer pleinement parti du processus d’intégration et d’ouverture de l’économie mondiale, il doit cesser d’être aussi fortement tributaire des produits de base. Les industries manufacturières des pays africains ont donc un nouveau rôle à jouer, et un rôle important.

Les études rassemblées dans ce volume traitent de trois questions importantes : le rôle de la politique de change pour rendre plus compétitives les exportations de produits manufacturés africains ; les mesures qui peuvent être prises pour améliorer l’efficacité de la production; enfin, le rôle des réformes structurelles et institutionnelles pour promouvoir la compétitivité du secteur manufacturier et faire de l’Afrique une destination plus attrayante pour l’investissement direct étranger. En épilogue, on évalue les progrès réalisés et les évolutions enregistrées depuis la tenue de la conférence dont cet ouvrage est issu.