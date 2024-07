Asie et Europe

Cet ouvrage analyse certains des pièges de la libéralisation des services, mais recommande néanmoins la persévérance, voire l’accélération des réformes. Les auteurs préconisent une progression rapide et ordonnée vers l’intégration régionale du secteur des services reposant sur l’élimination progressive des obstacles à la concurrence. Une évolution qui aurait pour avantage d’accroître les flux d’investissement direct étranger et l’investissement intérieur en contribuant, par là même, à la croissance et à la réduction de la pauvreté. Cet ouvrage s’appuie sur les débats du Forum international sur les perspectives asiatiques qui a eu lieu à Paris en Juin 2002, organisé par la Banque asiatique de développement et le Centre de Développement de l’OCDE.