L'intégration régionale en Afrique

Si la coordination et l'intégration régionales ne sont pas la panacée, elles pourraient bien être les clés de l'intégration tant attendue des pays africains dans l'économie mondiale. C'est du moins l'une des conclusions du deuxième Forum international sur les perspectives africaines, organisé conjointement par la Banque africaine de développement et le Centre de développement de l'OCDE en février 2001, et à l'occasion duquel les économistes de l'Afrique et de l'OCDE ont débattu des perspectives de coopération régionale sur ce continent.

Même si nombre d'autres facteurs doivent être pris en compte, les approches régionales - si tant est qu'elles soient doublées de réformes nationales - peuvent constituer une réponse efficace à la mondialisation. Ou plutôt, du fait de la position marginale des pays africains par rapport à l'économie mondiale, les initiatives régionales sont peut-être la seule solution durable aux défis économiques, politiques et sociaux, lancés par la mondialisation.