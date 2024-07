Les deux tiers des pauvres de la planète vivent en Asie. L’objectif premier de toute politique de développement dans cette région doit donc être de réduire la pauvreté. Dans le sillage de la crise, il est devenu évident que le secteur public ne peut plus supporter seul le poids du financement d’une croissance privilégiant les pauvres. En outre, il est devenu manifeste que les flux d’aide publique diminuent depuis le milieu des années 90 dans le monde entier, et en particulier en Asie. C’est pourquoi il faut encourager le secteur privé à fournir une partie des fonds nécessaires ; tel est le principal message de cet ouvrage. L’ouvrage propose deux moyens d’y parvenir. L’un consiste à attirer davantage d’investissements directs étrangers et d’investissements de portefeuille pour réduire la vulnérabilité financière, plutôt que de compter sur l’emprunt. L’autre consiste à promouvoir la formation de partenariats entre l’Etat et le secteur privé, plutôt que de simplement privatiser les branches les plus lucratives des services fournis et gérés par l’Etat. Cet ouvrage, co-édité par le Centre de Développement de l’OCDE et la Banque asiatique de développement, présente une approche originale et exhaustive du problème que pose la nécessité d’obtenir des fonds pour assurer la poursuite des projets de développement au lendemain de la crise financière mondiale. Il rassemble les points de vue divers et complémentaires des participants - issus du monde des affaires, des milieux financiers, des administrations publiques, de l’université et des médias - au sixième forum international sur les perspectives asiatiques, organisé à Paris en juillet 2000. Pour une relance durable en Asie : mobiliser des ressources pour le développement est un ouvrage de référence précieux sur l’Asie et une excellente base pour l’élaboration de conseils destinés aux gouvernements et aux décideurs.