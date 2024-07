Mondialisation, pauvreté et inégalité

Cette publication fait suite à une manifestation exceptionnelle qui a réuni des représentants de la société civile venant de pays pauvres et des experts de l'OCDE en Décembre 2000. Il ressort de cet ouvrage que la mondialisation peut avoir un impact positif sur les pays pauvres, à condition toutefois qu’elle s’accompagne de mesures visant à favoriser une répartition équitable des ressources humaines et matérielles. En outre, les pays dans lesquels les infrastructures et les compétences sont sous-développées auront besoin de continuer à protéger les secteurs et les segments de la population qui sont vulnérables, tout en acceptant le caractère transitoire d’une telle protection.