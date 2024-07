La croissance et la compétitivité dans la nouvelle économie mondiale

L'intégration des nouvelles économies émergentes dans l'économie mondiale pose des défis considérables aux pays de l'OCDE, qui doivent s'adapter à une concurrence croissante, mais aussi aux économies émergentes elles-mêmes, qui doivent se doter des politiques et des structures nécessaires pour s'affirmer sur le marché mondial. La crise financière qui a frappé les nouvelles économies émergentes d'Asie au cours de l'été 1997 a montré qu'il reste beaucoup à faire pour résoudre ces problèmes de manière satisfaisante. D'où la nécessité d'un dialogue accru, à l'échelle nationale comme sur la scène internationale, pour réformer les politiques et éviter les crises dans les pays émergents, afin de prévenir ainsi leurs répercussions dans les pays industrialisés.

Cet ouvrage participe à cet effort en abordant des questions aussi diverses et complémentaires que les perspectives d'intégration de l'économie mondiale; le financement de la réforme économique; la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté; ou le rôle des institutions dans le développement économique. Ces grandes lignes de réflexion s'appuient notamment sur les expériences menées dans les Nouveaux pays industrialisés d'Asie : en Corée, en Chine et en Inde. Au total, un tour d'horizon vaste et documenté des grands problèmes qui devront être réglés pour faciliter l'intégration des nouvelles économies émergentes dans l'économie mondiale.

[Cet ouvrage rassemble les contributions présentées lors d'une Conférence organisée conjointement à Séoul par le Centre de Développement de l'OCDE, l'Institut coréen pour le développement et le Centre international pour le développement économique.]