Technologie et lutte contre la pauvreté en Asie et dans le Pacifique

Faire reculer la pauvreté est aujourd'hui encore un enjeu majeur du développement dans la plupart des pays d'Asie et du Pacifique. Historiquement, la technologie a joué un rôle essentiel pour le progrès des niveaux de vie dans cette région, y compris en ce qui concerne les populations pauvres. La Révolution verte et diverses innovations dans les domaines de la santé publique et de la médecine moderne ont été fondamentales pour améliorer l'alimentation, la santé et les conditions de vie de millions de pauvres. Il semble néanmoins que ces progrès marquent le pas, appelant de nouvelles avancées technologiques - ainsi que des améliorations sur le plan politique et institutionnel - afin d'apporter des solutions au problème persistant de la pauvreté dans certains groupes sociaux et certaines zones géographiques. Les biotechnologies agricoles et médicales sont riches de promesses, mais elles s'accompagnent de risques et de préoccupations qui doivent recevoir des réponses avant qu'elles puissent être pleinement mises en oeuvre. Les nouvelles technologies de l'information commencent seulement à se diffuser largement dans les pays en développement d'Asie et du Pacifique. A terme toutefois, elles pourraient avoir une large influence sur la vie des pauvres, en leur permettant d'accéder à des informations jusque-là réservées aux nantis.