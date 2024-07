Pour des emplois de qualité dans le secteur du tourisme

Pour élaborer et proposer une offre touristique compétitive, le secteur du tourisme dépend fortement de la disponibilité de ressources humaines de qualité. Cette étude aborde les politiques publiques et les pratiques susceptibles de conforter des emplois touristiques de qualité, en insistant particulièrement sur le développement des compétences et les possibilités d’évolution professionnelle du personnel des PME de la filière. Cette étude a été examinée et approuvée par le Comité du tourisme le 14 janvier 2015.