Possibilités d'ajustement et stratégies envisageables face à la réforme des politiques agricoles et à la libéralisation des échanges

Réduire le soutien distorsif dans le cadre d’une réforme de la politique agricole accroît l’efficience économique dans son ensemble par l’amélioration de l’affectation des ressources. L’ajustement peut néanmoins avoir des effets préjudiciables sur certains ménages agricoles et sur d’autres acteurs du secteur, notamment à court terme. Il peut également y avoir des répercussions négatives en amont et en aval, ainsi que sur les régions tributaires de produits dont les prix et la production diminuent à mesure que le soutien et la protection sont réduits. Malgré la nécessité de procéder à des réformes pour respecter les engagements commerciaux multilatéraux et bilatéraux et pour faire face aux contraintes budgétaires, ces effets préjudiciables sont l’une des principales raisons pour lesquelles les pouvoirs publics ont du mal à réformer leurs politiques.