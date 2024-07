Libéralisation des échanges

. Les barrières commerciales faussent la structure des échanges internationaux ; elles altèrent l'affectation des ressources productives et freinent la croissance économique. Leur coût économique total est estimé à plus de 475 milliards de dollars par an. . Une réforme partielle, comme celle envisagée lors de l'Uruguay Round, rapporterait 195 milliards de dollars par an, dont plus de 90 milliards profiteraient aux pays en développement et aux anciennes économies centralement planifiées. . La CEE, le Japon et l'AELE seront sans doute les grands bénéficiaires de cette libéralisation. . Mais celle-ci aboutira également à une augmentation des revenus ruraux dans les pays en développement.