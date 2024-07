Les professeurs de langues étrangères, ambassadeurs du plurilinguisme et des échanges internationaux : résultats de l’Enquête TALIS 2018

Dans le monde d’aujourd’hui, la mondialisation, l’innovation technologique et les migrations humaines ont rendu presque inévitables les interactions entre personnes de différents pays et cultures. Dans ce contexte, la capacité à communiquer dans plus d’une langue est devenu une compétence clé présentant d’importants avantages économiques pour les individus et les économies. Cependant, l’intérêt de l’apprentissage d’autres langues va au-delà de la simple amélioration de la communication : il favorise également la compréhension de la complexité des cultures et des langues, et permet aux élèves de découvrir d’autres visions du monde. Ce sont là des préalables importants à une participation active à notre monde de plus en plus globalisé. L’apprentissage d’une langue étrangère peut donc constituer un puissant outil pour accroître les compétences interculturelles, renforcer la coopération mondiale et découvrir des façons nouvelles et innovantes de penser et de travailler ensemble. Conscients de ces atouts, de nombreux pays accordent de plus en plus d’importance à l’enseignement des langues étrangères.