Ce poisson dans votre assiette, d’où vient-il ? A-t-il été pêché par un chalutier high-tech, attrapé par un pêcheur solitaire, élevé dans une ferme avec des milliers d’autres, ou encore volé par des pirates ? Savez-vous qu’il a peut-être été capturé dans l’Atlantique Sud, débarqué en Europe puis transformé en Chine ? La mondialisation, les relations Nord-Sud mais également l’évolution des comportements et des styles de vie, ainsi que notre manière de gérer les ressources naturelles, sont autant de facteurs qui influent sur les pêcheries.

Les essentiels de l’OCDE : Les pêcheries s’appuie sur l’expertise de l’OCDE pour appréhender l’ensemble de ces questions, et présenter les défis auxquels font face les acteurs du monde de la pêche. Au-delà des pêcheurs et de leurs familles, cet ouvrage s’intéresse également au point de vue des ONG, des spécialistes gouvernementaux, des scientifiques et des experts indépendants.