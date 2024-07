De l'aide au développement

Nous assistons à un basculement du pouvoir économique. Des pays autrefois pauvres deviennent des puissances économiques. Cependant, la pauvreté persiste à travers le monde : les besoins fondamentaux de milliards de personnes ne sont pas satisfaits, et les perspectives d’une vie meilleure leur sont fermées. Que faisons-nous pour relever ce défi ? Ce livre analyse l’univers multidimensionnel de l’aide et du développement, c’est-à‑dire les efforts – parfois controversés – menés à l’échelle mondiale pour améliorer la vie des plus pauvres de la planète. Il retrace l’histoire de l’aide, explique d’où elle vient et où elle va, tout en se demandant si elle accomplit autant qu’elle le pourrait. Il analyse également certains moyens d’accroître son efficacité, que ce soit à travers une bonne gouvernance ou un partenariat plus approfondi entre pays développés et pays en développement. Sans oublier l’essor économique de pays tels que la Chine et l’Inde et la nouvelle dynamique qu’il apporte à la coopération pour le développement.