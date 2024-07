Inégalités de revenu : l'écart entre les riches et les pauvres

Les inégalités de revenu s’accroissent. Il y a vingt-cinq ans, le revenu disponible moyen des 10 % les plus riches dans les pays de l’OCDE était environ sept fois plus élevé que celui des 10 % les plus pauvres ; aujourd’hui, il est environ neuf fois et demie plus élevé. Pourquoi est-ce important ? Beaucoup craignent que cet écart grandissant n’affecte les individus, les sociétés et même les économies. Cet ouvrage analyse les inégalités de revenu en cinq points. Tout d’abord, il définit les notions essentielles pour appréhender l’enjeu des inégalités. Ensuite, il décrit les tendances récentes et explique pourquoi les inégalités varient selon les pays. Puis, il se penche sur les causes des écarts de revenu grandissants et, en particulier, de l’essor des « 1 % ». Il poursuit en analysant les conséquences des inégalités, notamment en évoquant les recherches qui suggèrent un impact potentiellement négatif sur la croissance économique. Enfin, il examine les politiques visant à s’attaquer aux inégalités de revenu et à rendre nos économies plus inclusives.